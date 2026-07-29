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Политика

В Госдуме назвали ложь основой украинской дипломатии

Слуцкий: кредо украинской дипломатии является полный обман
Efrem Lukatsky/AP

Основу украинской дипломатии составляет полный обман. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат прокомментировал обвинения, прозвучавшие со стороны временно исполняющего обязанности главы МИД Украины Андрея Сибиги. По словам Слуцкого, кредо украинской дипломатии — это полный обман. Парламентарий назвал высказывания Сибиги об ответственности России за нападение Украины на иранское судно в Каспийском море «хитрой петлей» и «геббельсовской логикой с оруэлловским подтекстом.»

27 июля Сибига нахамил Ирану после удара Вооруженных сил Украины по судну в Каспийском море. Он обвинил Тегеран в поддержке России в ходе специальной военной операции и в попытках отвлечь мировое сообщество от ситуации в Черном море.

Иранское судно было атаковано рано утром 25 июля. По заявлению украинской стороны, в результате украинского удара в Каспийском море были поражены суда, использовавшиеся для перевозки военных грузов.

Министерство иностранных дел Ирана назвало атаку на судно нарушением Устава ООН и «актом агрессии», который может привести к эскалации. После этого в МИД республики был вызван временный поверенный в делах Украины в Тегеране, где ему официально выразили решительный протест и сообщили, что Иран не оставит без ответа ни одно нападение на своих граждан.

Ранее посол Украины намекнул на продолжение ударов по судам Ирана.

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