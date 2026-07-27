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Политика

Посол Украины намекнул на продолжение ударов по судам Ирана

Посол Украины Корнийчук допустил продолжение ударов по судам Ирана
Reuters

Удары Украины по кораблям Ирана могут быть продолжены, они являются «легитимными военными целями». Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире N12, комментируя удар ВСУ по судну в Каспийском море.

Он утверждает, что судно якобы перевозило военные компоненты. Такие корабли являются «абсолютно легитимными военными целями», поскольку Украина «защищает свою безопасность», утверждает посол.

Дипломат заявил, что это не первый случай, когда Украина атакует такие военные цели.

«И, конечно, можно ожидать, что мы ударим по ним снова - с нашей точки зрения, это абсолютно легитимная военная цель», — сказал Корнийчук.

25 июля министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали его торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту несовместимые с жизнью травмы получил один моряк, еще один член экипажа был ранен. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий.

Накануне в интервью британскому телеканалу Sky News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея якобы с первых дней конфликта поставляют оружие Российской Федерации и тем самым они «напали» на Украину.

Ранее в России допустили ракетный удар Ирана по Украине.

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