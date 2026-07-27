Глава МИД Украины нахамил Ирану после удара ВСУ по кораблю в Каспийском море

Глава МИД Сибига призвал Иран не строить из себя жертву и ссылаться на Устав ООН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х обратился к Ирану после того, как ВСУ нанесли удар по кораблю исламской республики в Каспийском море.

По его словам, «Иран не имеет права изображать из себя жертву, не говоря уже о том, чтобы оправдывать свои угрозы абсурдными ссылками на Устав ООН».

Министр назвал угрозы Тегерана «неоправданными и беспочвенными». Сибига также обвинил Иран в поддержке России в ходе СВО и в попытках отвлечь мировое сообщество от ситуации в Черном море.

Иранское судно было атаковано рано утром в субботу. По заявлению украинской стороны, в результате украинского удара в Каспийском море были поражены суда, использовавшиеся для перевозки военных грузов.

Министерство иностранных дел Ирана назвало атаку на судно нарушением Устава ООН и «актом агрессии», который может привести к эскалации. После этого в МИД республики был вызван временный поверенный в делах Украины в Тегеране, где ему официально выразили решительный протест и сообщили, что Иран не оставит без ответа ни одно нападение на своих граждан.

Вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Никза заявил, что Иран не оставит без ответа украинский удар.

Ранее посол Украины намекнул на продолжение ударов по судам Ирана.