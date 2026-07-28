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Политика

СМИ сообщили о скором визите представителей Трампа в Россию

ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в РФ может состояться в ближайшие недели
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Визит в Россию спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и старшего советника американского лидера Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Он подчеркнул, что конкретики и определенности по данному визиту на текущий момент нет.

До этого сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут в ближайшие две недели посетить Киев.

Переговоры американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялись 28 июля и продлились около часа. Журналисты пресс-пула Белого дома обратили внимание, что украинского лидера препроводили в Западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет президента США, с бокового входа, не через парадный подъезд.

После встречи Зеленский заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Также стороны поговорили об активизации дипломатического процесса. Зеленский назвал встречу с Трампом «хорошей».

Ранее в России рассказали, что Трамп хочет от встречи с Зеленским.

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