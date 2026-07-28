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Политика

СМИ: встреча Трампа и Зеленского была нацелена на прекращение конфликта на Украине

Newsmax: встреча Трампа и Зеленского была очень предметной и нацеленной на мир
V_Zelenskiy_official/Telegram

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимиром Зеленским была «очень предметной» и нацеленной на прекращение украинского конфликта. Об этом в социальной сети X сообщила журналистка телеканала Newsmax со ссылкой на информированный источник.

По ее словам, стороны обсуждали следующие темы: пути завершения конфликта, «возобновление обязательств по лицензированию в качестве долгосрочной цели», а также поездка спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев для «создания нового импульса дипломатическим усилиям».

28 июня Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме. Переговоры продлились около часа.

Позже президент Украины заявил, что обсудил с американским лидером производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Также он сообщил, что стороны обсудили активизацию дипломатического процесса. Зеленский отметил, что предстоит согласовать «детали их дальнейшего взаимодействия».

Ранее стало известно о намерении США быстро урегулировать конфликт на Украине.

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