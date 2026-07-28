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Политика

СМИ стало известно о намерении Белого дома быстро урегулировать украинский конфликт

CNN: США намерены в ближайшее время урегулировать конфликт на Украине
Gene J. Puskar/AP

Вашингтон считает, что настало время положить конец конфликту на Украине. Об этом, ссылаясь на сотрудника Белого дома, сообщает телеканал CNN.

По словам собеседника телеканала, теперь самое время, чтобы закончить украинский конфликт. Чиновник пояснил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским процесс мирного урегулирования между Москвой и Киевом.

23 июля глава МИД России Сергей Лавров встретился с государственным секретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле. По итогам разговора обе стороны подтвердили готовность продолжать переговорный процесс по Украине, при этом Рубио заявил о необходимости разработки новых подходов к этому диалогу. В Кремле выразили надежду, что очные контакты представителей России и США продолжатся в ближайшее время. Готовы ли Штаты вернуться к переговорам по украинскому вопросу на самом деле и какие новые подходы они могут предложить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова призвала США внести ясность в ситуацию с договоренностями в Анкоридже.

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