Стал известен состав делегации США на переговорах с Зеленским в Белом доме

Рубио, Хегсет и Бессент участвовали во встрече Трампа с Зеленским в Белом доме

Делегация США на встрече президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским состояла из госсекретаря США Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета, министра финансов Скотта Бессента и других чиновников. Это следует из фотографий, опубликованных президентом Украины в соцсети Х.

Судя по кадрам, в Овальном кабинете присутствовали также председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, заместитель советника по национальной безопасности Майк Нидхэм, а также спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

В украинскую делегацию под руководством Зеленского вошли: глава офиса президента (ОП) Кирилл Буданов, первый замглавы ОП Сергей Кислица, замглавы ОП Павел Палиса, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Переговоры продлились около часа. После них Зеленский заявил, что обсудил с Трампом лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Также стороны поговорили об активизации дипломатического процесса. Зеленский назвал встречу с Трампом «хорошей».

Ранее на Западе увидели знак в действиях Трампа перед встречей с Зеленским.