Захарова прокомментировала видео с новым послом ФРГ, приехавшим в Москву

Новый посол Германии в РФ Клеменс фон Гетце, приехавший в Москву, поторопился с требованиями к Правительству России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя видео, опубликованное немецким посольством.

«Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт. С таким пониманием цели своей дипломатической миссии диалог у немецкого дипломата в Москве не сложится», — написала она.

По мнению дипломата, послу не стоит приписывать «свои фантазии» о теплой встрече его персоны гражданам России.

В опубликованном диппредставительством ролике, Гетце говорит, что приехал в Россию и приступил к своим обязанностям.

Дипломат вступил в должность 20 июля. Ранее он возглавлял дипмиссию страны в Китае и Японии. Новый посол в 2014 году был главой политического отдела №3 (Politische Abteilung 3) в МИД Германии, а затем был послом ФРГ в Израиле, Китае, Японии и Мексике.

Ранее Путин сменил посла в Бенине.