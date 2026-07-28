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Политика

В Москву прилетел новый посол Германии в России

Новый посол ФРГ Клеменс фон Гетце прибыл в Москву
Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

В Москву прилетел новый посол Германии в РФ Клеменс фон Гетце. Об этом сообщило посольство ФРГ в России в Telegram-канале.

Так, в опубликованном диппредставительством ролике, Гетце говорит, что приехал в Россию и приступил к своим обязанностям.

Дипломат вступил в должность 20 июля. Ранее он возглавлял дипмиссию страны в Китае и Японии. Новый посол в 2014 году был главой политического отдела №3 (Politische Abteilung 3) в МИД Германии, а затем был послом ФРГ в Израиле, Китае, Японии и Мексике.

До Клеменса фон Гетце послом Германии в Москве на протяжении трех лет был Александр Граф Ламбсдорф.

Еще в феврале журнал Der Spiegel сообщал, что Клеменс фон Гетце сменит Александра Ламбсдорфа на посту главы дипломатического представительства ФРГ в России из-за плановой ротации ряда послов. Издание отметило, что Ламбсдорф должен стать послом в Израиле.

Ранее Путин сменил посла в Бенине.

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