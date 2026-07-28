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Политика

Посольство РФ заявило о зависимости Черногории от влияния зарубежных сил

Посольство РФ: Черногория ввела визы для россиян под влиянием зарубежных сил
Oleg_P/Shutterstock/FOTODOM

Посольство России в Подгорице заявило, что введение Черногорией визового режима для россиян свидетельствует о зависимости внешнеполитического курса страны от влияния зарубежных сил.

«Которые, <...> в первую очередь, обеспокоены дальнейшим ущербом российско-черногорским отношениям», — написала дипмиссия в своем Telegram-канале.

В посольстве отметили, что визовый режим уменьшит турпоток и ударит по экономике страны, где туристическая индустрия составляет 30% ВВП. Это также нанесет серьезный удар по многочисленным проектам с участием российских предприятий, которые очень полезны для Черногории, считают дипломаты.

При этом в дипмиссии подчеркнули, что вопрос сохранения безвизового режима решаем даже в контексте вступления Черногории в Евросоюз.

Черногория отменяет безвизовый режим для россиян с 1 ноября 2026 года. До 31 октября граждане России могут въезжать без виз и находиться на территории до 30 дней. Аналогичные правила вводятся и для граждан Белоруссии. Черногория приняла такое решение для того, чтобы вступить в Евросоюз в 2028 году. Для этого стране необходимо до конца года синхронизировать свою политику с правилами ЕС.

Ранее турэксперт рассказал, что делать купившим путевки в Черногорию россиянам в случае введения виз.

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