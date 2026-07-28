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Политика

Нетаньяху прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Ynet: Нетаньяху прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом
Jacquelyn Martin/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Ynet.

Эта встреча станет восьмой с момента переизбрания Трампа на пост американского лидера.

27 июля перед вылетом в Вашингтон Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом «все вопросы повестки дня, прежде всего Иран». Он добавил, что намерен «действовать с большой решимостью и мудростью».

В начале июля Нетаньяху отметил, что между США и Израилем отсутствуют разногласия. Он подчеркнул, что американская сторона считает Израиль образцовым союзником, так как он, в отличие от других «многих так называемых» партнеров Вашингтона, действительно сражается вместе с США. Премьер добавил, что Израиль, как и Соединенные Штаты, заинтересован в том, чтобы Иран отказался от своей программы ядерного оружия.

Ранее стало известно об отрицательном отношении Трампа к Нетаньяху.

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