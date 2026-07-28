Одна из стран в Европе столкнулась с опасным дефицитом воды

Молдавия столкнулась с опасным дефицитом питьевой воды, из-за чего правительство страны объявило режим тревоги на 30 дней. Об этом сообщил местный телеканал TV8.

Причиной проблем с водой в европейской стране стало обмеление в верховьях Днестра, который является основным источником питьевой воды для крупных городов. По словам министра окружающей среды Георгия Хаждера, об обмелении реки Молдавию предупредила Украина.

Министр добавил, что из-за дефицита осадков в Карпатах водохранилище в Новоднестровске рекордно обмелело. В этой ситуации, как объяснил чиновник, из строя может выйти оборудование водохранилища. Поэтому сейчас страны ведут переговоры, на которых пытаются найти баланс между риском аварий на Украине и падением уровня воды ниже городских водозаборных станций в Молдавии.

28 июля в Молдавии также ввели 30-дневный режим тревоги в сфере энергетики из-за дефицита горючего в стране. Правительство Молдавии пояснило, что дефицит дизельного топлива вызван снижением уровня воды в Дунае и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Для борьбы с дефицитом в республику уже доставили около 6 тысяч тонн топлива.

Ранее мэр Кишинева обвинил власти в тайной передаче Украине права управления водами Днестра.