В Молдавии ввели режим ЧП в энергетике

Молдавия ввела на 30 дней режим тревоги в сфере энергетики

Правительство Молдавии ввело на 30 дней режим тревоги в сфере энергетики из-за дефицита горючего в стране. Решение было принято на заседании правительства, сообщает РИА Новости.

«Предлагаю объявить состояние тревоги на национальном уровне в энергетическом секторе на период в 30 дней», — заявил премьер-министр республики Василе Тофан на специальном заседании кабмина республики.

Премьера поддержали члены кабинета министров. Уточняется, что данное постановление вступает в силу после обнародования в «Официальном вестнике».

Накануне правительство Молдавии сообщило, что страна столкнулась с дефицитом дизельного топлива из-за снижения уровня воды в реке Дунай и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

До этого министерство окружающей среды республики на фоне жаркой погоды и климатических изменений заявило о критическом падении уровня воды в Днестре. Власти Молдавии призвали граждан к экономии воды и рассматривают возможность официального запроса к Украине об увеличении сброса воды.

Ранее в Молдавии подняли цены на перевозку пассажиров из-за роста цен на топливо.