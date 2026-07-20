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Политика

Мэр Кишинева обвинил власти в тайной передаче Украине права управления водами Днестра

Мэр Чебан: Молдавия тайно уступила Украине право управления водами Днестра
Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Молдавии тайно передали Украине права на управление водными ресурсами реки Днестр. Об этом заявил мэр Кишинева Иоан Чебан в ходе заседания мэрии, передает ТАСС.

«Некоторое время назад было заключено соглашение, по которому молдавская сторона уступила Украине 100% в том, что касается управления водными ресурсами на севере Республики Молдова», ― сказал глава города.

Чебан добавил, что этот документ был засекречен. Сейчас, по его словам, соглашение находится в МИД Молдавии. Мэр Кишинева подчеркнул, что подобные решения могут в будущем нанести ущерб республике.

17 июля министр окружающей среды Молдавии Георге Хаждер заявил, что Украина предупредила республику о дефиците воды в реке Днестр, которая является главным источником питьевой воды для Кишинева. Глава ведомства рассказал, что город может остаться без воды из-за отсутствия осадков и исторического минимума уровня воды в водохранилище.

Ранее посол России заявил об участии Молдавии в поставках оружия Украине.

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