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Бизнес

В Молдавии заявили о дефиците топлива

Кабмин: Молдавия столкнулась с дефицитом топлива из-за уровня воды в Дунае
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Молдавия столкнулась с дефицитом дизельного топлива из-за снижения уровня воды в реке Дунай и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило правительство республики на своем сайте.

«По состоянию на 27 июля, на 53 АЗС PECO, что составляет менее 10% от общего числа 590 станций, отсутствовали запасы дизельного топлива. Из них 38 относятся к сети Lukoil», – говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что из-за снижения уровня воды и эскалации конфликта на Ближнем Востоке транспортные цепочки были заблокированы, что негативно повлияло на поставки топлива. Для борьбы с дефицитом в Молдавию уже доставили около 6 тысяч тонн топлива. Аналогичный объем дизеля прибудет в республику в ближайшее время, отметили в правительстве.

До этого министерство окружающей среды Молдавии на фоне жаркой погоды и климатических изменений сообщило о критическом падении уровня воды в Днестре. Власти страны призвали граждан к экономии воды и рассматривают возможность официального запроса к Украине об увеличении сброса воды. На фоне этой проблемы ведомство заявило о планах по восстановлению более 12 тысяч гектаров лесов, пастбищ и водно-болотных угодий в бассейне Днестра.

Ранее мэр Кишинева обвинил власти в тайной передаче Украине права управления водами Днестра.

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