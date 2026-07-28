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Политика

Матвиенко доложила Путину о сокращении числа абортов в России

Матвиенко: количество абортов в России за два года сократилось почти на 12%
kremlin.ru

За последние два года в России число абортов сократилось почти на 12%. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

По ее словам, самый лучший результат зафиксирован в Вологодской области, где число абортов снизилось на 45%.

В то же время председатель Свофеда обратила внимание на то, что по итогам 2025 года в 18 регионах выросла рождаемость и увеличивается число многодетных семей.

«Это отклик на те меры поддержки, которые были разработаны Министерством науки и высшего образования, и те меры, [в соответствии с которыми] высшие учебные заведения создали условия для студенческих семей с детьми», — пояснила Матвиенко.

До этого она, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума предложила предприятия, которые платят сотрудникам миллион рублей при рождении ребенка, объединить в «клуб миллионеров».

По словам председателя Совфеда, такую поддержку своим работникам в России оказывают более ста компаний, и их можно объединить в клуб. Выплату 1 млн рублей за каждого новорожденного ребенка сотрудника Матвиенко назвала входным билетом в этот клуб.

Ранее финские власти забеспокоились из-за тренда на аборты в стране.

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