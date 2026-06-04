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Общество

Матвиенко предложила создать в России «клуб миллионеров» для роста рождаемости

Матвиенко призвала создать клуб миллионеров из работодателей для поддержки семей
РИА Новости

Предприятия, которые платят сотрудникам миллион рублей при рождении ребенка, следует объединить в «клуб миллионеров». С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости.

По словам председателя Совфеда, такую поддержку своим работникам в России оказывают более ста компаний, и их можно объединить в клуб. Выплату 1 млн рублей за каждого новорожденного ребенка сотрудника Матвиенко назвала входным билетом в этот клуб.

«Это не так много, но это будет очень символично», — сказала она про сумму выплаты.

Матвиенко напомнила, что по инициативе президента России Владимира Путина корпоративные пособия в размере до одного 1 млн рублей освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Она также предложила возродить на предприятиях и в организациях советскую традицию проведения мероприятий, в том числе спортивных, на которых сотрудники могли бы лучше узнать друг друга и в перспективе образовать семейные пары.

Ранее Матвиенко заявила об увеличении числа студенческих семей.

 
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