Финские власти забеспокоились из-за тренда на аборты в стране

В Финляндии третий год подряд растет число абортов, сообщает местное издание Yle со ссылкой на данные национального ведомства здравоохранения и социального развития THL.

В прошлом году в стране было сделано более девяти тысяч процедур по прерыванию беременности. Это почти на 4% больше, чем в 2024-м. Тенденция к росту числа абортов фиксируется финской статистикой с 2022 года после долгого периода снижения в 2010-х.

Специалистов особенно беспокоит, что женщины все чаще прибегают к повторным абортам. Согласно статистике THL, более трети процедур в прошлом году были сделаны тем, кто уже прерывал беременность как минимум один раз раньше, причем почти каждая десятая финка из этой группы делала предыдущий аборт в течение двух последних лет.

В ведомстве затрудняются назвать точную причину роста, предполагая, что может действовать сразу несколько факторов. Комментируя ситуацию, эксперты обращают внимание на экономические причины. Предыдущие годы спада связывали с эффективной просветительской работой и доступностью средств контрацепции, однако с 2022 года эта позитивная динамика сменилась противоположной.

THL продолжает мониторинг ситуации и обещает представить более детальный анализ в своем ежегодном отчете, который выйдет осенью 2026 года. Минсоцздоровья Финляндии уже заявило, что примет меры в случае подтверждения устойчивости тренда.

Ранее в Финляндии сообщили о рекордной смертности.