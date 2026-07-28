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Политика

Зеленский прибыл на встречу с Трампом

Reuters: Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, встреча пройдет в Овальном кабинете.

«Зеленский проведет короткую частную встречу с Трампом, вероятно, в отсутствие журналистов», — говорится в публикации.

Ожидается, что лидеры обсудят военную поддержку Украины, в том числе поставки средств противовоздушной обороны и завершение сделки по беспилотникам. После встречи в Белом доме Зеленский отправится в Капитолий на встречу с сенаторами. Сам визит украинского президента в США связан с участием в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Reuters, комментируя предстоящую встречу Зеленского и Трампа в Вашингтоне, сообщило, что в ходе переговоров стороны могут обсудить некое предложение о прекращении огня в воздухе. В Кремле на сообщения агентства отреагировали скептически. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва пока не получала никакой конкретики по поводу воздушного перемирия с Украиной.

Издание Axios также писало, что визит в Вашингтон дает Зеленскому возможность укрепить поддержку Украины в конгрессе США.

Ранее Зеленский поделился ожиданиями от визита в США.

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