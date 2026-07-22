Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Володин рассказал о поддержке Путиным депутатов Госдумы

Володин заявил, что Путин всегда поддерживает депутатов Госдумы
Ramil Sitdikov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин всегда поддерживает депутатов Государственной думы, когда у них возникают проблемы в части принятия закона, выработки решения и согласования вопросов. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин во время выступления на пленарном заседании, сообщает РИА Новости.

«Здесь нужно подчеркнуть роль нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что он всегда поддерживает депутатов Государственной думы, когда мы сталкиваемся с проблемой в части принятия закона, выработки решения, согласования вопросов», — сказал он.

Также Володин выразил благодарность премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, отметив, что тот делает все, чтобы взаимодействие между правительством и Госдумой развивалось.

До этого Путин призвал не зацикливаться только на запретах в законотворчестве, поскольку это неэффективно. Как подчеркнул российский лидер, законодательный процесс должен быть «системным» и «творческим», отвечать и адаптироваться к нынешним вызовам и рискам, которые нередко носят «беспрецедентный характер».

Ранее Путин рассказал о границах своей власти.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!