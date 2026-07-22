Володин рассказал о поддержке Путиным депутатов Госдумы

Президент России Владимир Путин всегда поддерживает депутатов Государственной думы, когда у них возникают проблемы в части принятия закона, выработки решения и согласования вопросов. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин во время выступления на пленарном заседании, сообщает РИА Новости.

«Здесь нужно подчеркнуть роль нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что он всегда поддерживает депутатов Государственной думы, когда мы сталкиваемся с проблемой в части принятия закона, выработки решения, согласования вопросов», — сказал он.

Также Володин выразил благодарность премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, отметив, что тот делает все, чтобы взаимодействие между правительством и Госдумой развивалось.

До этого Путин призвал не зацикливаться только на запретах в законотворчестве, поскольку это неэффективно. Как подчеркнул российский лидер, законодательный процесс должен быть «системным» и «творческим», отвечать и адаптироваться к нынешним вызовам и рискам, которые нередко носят «беспрецедентный характер».

Ранее Путин рассказал о границах своей власти.