Путин назначил послов РФ в Чаде и Тонге

Путин подписал указы о назначении послов РФ в Чаде и королевстве Тонга

Президент РФ Владимир Путин назначил Максима Дульяна послом России в Республике Чад, освободив от этой должности Владимира Соколенко. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, Дульян назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Чаде. Другим указом Соколенко освобожден от обязанностей посла в этой африканской республике. Соколенко занимал пост посла России в Чаде с 26 октября 2022 года.

Кроме того, главой государства подписан указ о назначении Станислава Кранса послом РФ в Королевстве Тонга по совместительству. Кранс также является послом РФ в Новой Зеландии и Самоа.

До этого министр иностранных дел Чада Абдулай Сабре Фадуль во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал братский привет Путину от лидера африканской республики Махамата Идрисса Деби Итно. В ходе переговоров главы МИД двух государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее Путин высказался о развитии отношений РФ со странами Африки.