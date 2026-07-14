Президент африканской страны передал Путину послание

Министр иностранных дел Чада Абдулай Сабре Фадуль во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал братский привет президенту России Владимиру Путину от лидера африканской республики Махамата Идрисса Деби Итно. Об этом пишет РИА Новости.

«Позвольте мне передать братский привет от президента нашей страны Махамат Идрисс Деби его коллеге господину Путину», — сказал министр.

В ходе переговоров главы МИД двух государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

До этого Лавров заявил, что наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали использовать в террористических атаках на африканском континенте. Министр подчеркнул, что Россия выступает за урегулирование конфликта между Демократической Республикой Конго и Руандой, ситуации в Сахаро-Сахельской зоне и других кризисов в Африке путем переговоров. По словам Лаврова, на данный момент террористические угрозы на континенте никуда не исчезли.

Ранее Путин высказался о развитии отношений РФ со странами Африки.