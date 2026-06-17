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«Мы вернемся к сбрасыванию бомб»: почему Трамп снова грозит Ирану

Трамп допустил возобновление ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп
Evelyn Hockstein/Reuters

Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами — глава Белого дома заявил, что США возобновят атаки, если ему не понравится, как Тегеран будет соблюдать договоренности. 15 июня США и Иран объявили о достижении мирного соглашения. По данным СМИ, меморандум о взаимопонимании состоит из 14 пунктов и будет подписан уже 19 июня. Как соглашение оценивают эксперты и возможно ли возобновление конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Вашингтон может возобновить удары по Ирану в том случае, если президенту США Дональду Трампу не понравится выполнение договоренностей с Тегераном. Об этом сам глава Белого дома заявил на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях форума «Большой семерки» (G7).

«Текст не окончательный, это меморандум о взаимопонимании. Если мне это не понравится, мы вернемся к сбрасыванию бомб на их головы. Если они не будут вести себя как надо, мы сразу вернемся к сбрасыванию бомб», — отметил Трамп.

При этом американский лидер назвал соглашение с Ираном «очень мощным» и упомянул, что оно предусматривает, что у Тегерана «никогда не будет ядерного оружия». Он также добавил, что альтернативой стала бы «мировая депрессия». Кроме того, без соглашения, по словам Трампа, Ормузский пролив так и остался бы заблокированным.

«Это очень сильная сделка. Никто не знает, что это такое. Очень сильная, и, похоже, большинство людей очень довольны», — подчеркнул президент США.

Однако он также раскрыл, что меморандум о взаимопонимании не подразумевает немедленного ослабления санкций против Тегерана. Кроме этого, Дональд Трамп опроверг информацию о том, что Вашингтон выплатит Исламской Республике $300 млн на восстановление страны.

«Это ложная история, которая была неверно взята из заявления, которое было написано довольно хорошо. Честно говоря, я думаю, что оно могло бы быть немного точнее. Но это всего лишь история. Мы не инвестируем и 10 центов», — заявил глава Белого дома.

Мирное соглашение достигнуто?

12 июня Mehr опубликовало проект меморандума Вашингтона и Тегерана из 14 пунктов. По данным иранского агентства, соглашение предусматривает незамедлительное и окончательное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, а также обязательства США уважать суверенитет Ирана и не вмешиваться в его внутренние дела. Кроме этого, в документе прописано, что Вашингтон и его союзники должны будут представить планы экономического восстановления Ирана объемом не менее $300 млрд.

Аналогичный текст позже опубликовал и телеканал Al Arabiya. Financial Times и Reuters же сообщали о возможности создания инвестиционного фонда на $300 млрд, к которому Тегеран мог бы получить доступ при выполнении обязательств.

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15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения. Как сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, стороны «объявили немедленное и окончательное прекращение военных операций на всех фронтах». Ожидается, что подписание меморандума состоится 19 июня в Бюргенштоке. Тогда же, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, будет опубликован и текст соглашения. Кроме этого, как рассказал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в этот же день начнутся переговоры по ядерной тематике и санкциям.

При этом Трамп уже грозился возобновить атаки или сделать США «хранителями Ближнего Востока» в обмен на 20% доходов региона, если Тегерану и Вашингтону не удастся достичь соглашения по ядерному вопросу.

Возобновится ли конфликт?

Эксперты называют достигнутое Ираном и США соглашение скорее тактическим успехом, а не стратегической победой Трампа. Как отметил в беседе с «Лентой.ру» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов, Тегеран и Вашингтон пока не договорились ни о каких конкретных шагах.

Программный менеджер РСМД Иван Бочаров также отметил, что США пошли на достаточно серьезные уступки, тогда как Иран, по сути, не взял на себя каких-либо принципиально новых обязательств.

«Достигнуты предварительные договоренности, которые создают определенную рамку для дальнейших переговоров, но сами по себе не решают ключевые противоречия», — пояснил он.

Кроме того, по словам Бочарова, многие формулировки сделки остаются расплывчатыми и могут трактоваться сторонами по-разному, что делает возобновление конфликта вполне вероятным сценарием. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с «Москвой 24» также подчеркнул, что устойчивость соглашения между США и Ираном остается под вопросом.

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