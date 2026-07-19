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Политика

В США забили тревогу из-за риска появления на Ближнем Востоке новой ядерной державы

CNN: сделка с США может открыть Саудовской Аравии путь к ядерному оружию
Shutterstock/Aritra Deb

Американская администрация предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран без достаточных гарантий того, что страна не будет разрабатывать ядерное оружие. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По мнению экспертов, сделка Вашингтона и Эр-Рияда может открыть королевству путь к обладанию ядерным оружием. Соглашение предусматривает ряд ограничений, но пока точно неизвестно каких.

Источники телеканала утверждают, что речь идет об особом положении, позволяющем королевству некоторое обогащение урана или переработку плутония.

«Проект соглашения также не обязывает Саудовскую Аравию принимать стандартное соглашение об усиленных гарантиях ядерной безопасности с Международным агентством по атомной энергии, известное как дополнительный протокол», — говорится в материале.

Профессор права и директор международных программ в юридической школе Университета Алабамы Дэн Джойнер, назвал отсутствие этого документа поводом для тревоги. Эксперт по вопросам нераспространении ядерного оружия Андреа Стрикер согласилась, что в этом случае нельзя быть уверенным, что Саудовская Аравия не попытается национализировать объект по обогащению и переработке урана, даже если он будет создан под контролем США.

В начале июля сейм (парламент) Литвы поддержал рассмотрение законопроекта, инициированного президентом Гитанасом Науседой. Он предусматривает отказ от конституционного запрета на размещение ядерного оружия. За начало рассмотрения документа проголосовали 89 депутатов, шесть воздержались, еще 11 выступили против.

Ранее Иран внес активы президента США в ОАЭ и Саудовской Аравии в список целей для ударов.

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