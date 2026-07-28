American Conservative: Россия может установить контроль над всем Донбассом

Возможность перехода всей территории Донбасса под контроль России остается весьма реальной. Такое мнение выразили в издании The American Conservative (TAC).

Автор материала обратил внимание, что Украина продолжает терять территории на фоне продвижения российских войск. В то же время Вооруженные силы РФ продолжают «переламывающее наступление» в Донбассе.

«Перспектива того, что Россия в конечном итоге установит контроль над Донбассом остается весьма осуществимой», — говорится в статье.

В начале июля президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что российские войска возьмут все укрепленные районы украинских войск в Донбассе, как бы Киев за них ни цеплялся.

Кроме того, российский лидер указал президенту США на ложные сообщения Украины и ее европейских союзников относительно ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Путин подчеркнул, что «российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим».

Ранее в Европе заявили, что Россия скоро возьмет весь Донбасс.