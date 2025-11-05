На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе заявили, что Россия скоро возьмет весь Донбасс

Der Spiegel: вскоре Россия возьмет под контроль весь Донбасс
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия имеет шансы вскоре полностью взять под контроль территорию Донбасса. Об этом со ссылкой на военного эксперта Франца-Штефана Гади пишет журнал Der Spiegel.

«Военный эксперт Франц-Штефан Гади как раз находился для исследований на Украинском фронте. Он предупреждает: русские могут уже в ближайшее время полностью захватить Донбасс», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Spiegel, украинские вооруженные силы сокращаются, а фронт «сильно истощается» на фоне наступления ВС России.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил о зачистке Купянска от «60 оставшихся русских».

На этом минобороны России ответило, что российские войска продвигаются в Купянске и Красноармейске (Покровске), единственный шанс на спасение для украинских военнослужащих — сдача в плен. В минобороны считают, что украинский президент «совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле» или, напротив, скрывает от украинцев безвыходность ситуации.

Ранее российские войска отразили более 10 атак ВСУ у Красноармейска.

