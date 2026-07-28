Конфликт на Украине может перерасти в глобальную войну. Об этом заявил бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, Соединенные Штаты могли бы приблизить окончание конфликта, прекратив финансирование Украины и надавив на союзников по НАТО. Однако Вашингтон не проявил смелости в этом вопросе, и «ситуация постепенно приближается к крупному конфликту», заявил эксперт.

Кент считает, что США по силам убедить Украину перейти к дипломатическим методам урегулирования конфликта с Россией. Следовало бы «усадить» Киев за стол переговоров, но Вашингтон не придерживался этой линии последовательно, подчеркнул аналитик.

До этого бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что Соединенные Штаты и европейские страны НАТО находятся в состоянии войны с Россией. Фриман предупредил, что агрессия Запада в отношении России может привести к новой мировой войне.

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