Wildberries и Ozon изменили сроки выплат продавцам по требованию ФАС

Маркетплейсы Wildberries и Ozon синхронизировали сроки выплат продавцам по реализованным товарам. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) со ссылкой на отчеты компаний об исполнении предупреждений антимонопольного ведомства.

Отмечается, что предельный срок зачисления денег на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней с момента продажи товара. Кроме того, теперь тарифы на логистику не будут привязаны к цене товаров.

В ФАС уточнили, что таким образом продавцы будут видеть предсказуемую и прозрачную стоимость доставки, не зависящую от ценообразования на товар. Потребители же увидят отсутствие дополнительной нагрузки на конечную стоимость товара.

Кроме того, с 31 июля в карточках товаров на Ozon вместо надписи «Оригинал» появится надпись «Бренд проверен».

В ведомстве признали, что действия маркетплейсов в этой ситуации были признаны соответствующими антимонопольному законодательству.

28 июля маркетплейс Ozon объявил о повышении в 3,3 раза тарифов на страхование товаров, объяснив его возросшими рисками атак дронов и совершения террористических актов.

В сообщении маркетплейса отмечается, что покрытие, порядок и размер выплат не изменятся. Страховой полис продолжает обеспечивать защиту в случаях, которые не входят в стандартную компенсационную программу Ozon, включая повреждение или утрату товаров вследствие атаки беспилотных летательных аппаратов, если происшествие будет квалифицировано как диверсия или террористический акт.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с Wildberries.