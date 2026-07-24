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Общество

Пострадавшие продавцы Wildberries получили отсрочку по кредитам

Продавцы Wildberries получили отсрочку по кредитам после атак ВСУ на склады
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Продавцы на платформе Wildberries, чьи товары пострадали в результате атак ВСУ на склады, получили отсрочку по выплатам по кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«WB Банк и МКК WB Финанс (выдает займы селлерам) подключили кредитные каникулы продавцам — представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries», — говорится в пресс-релизе.

Платежи по основному долгу и процентам будут приостановлены на три месяца. Это означает, что следующий платеж по займам необходимо будет произвести в конце октября. Продавцам не требуется подавать заявки или предоставлять документы — отсрочка будет активирована автоматически.

18 июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о нападении беспилотника ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске. В результате инцидента пострадали 24 человека, семеро из которых не выжили. На месте происшествия начался пожар, а в регионе были отменены все развлекательные мероприятия.

Ранее Wildberries запустила новые механизмы поддержки партнеров после атак БПЛА.

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