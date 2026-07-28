«Элементы лицемерия»: в Совфеде не поверили Белому дому после заявления по Украине

Заявление неназванного представителя Белого дома, слова которого приводит CNN, о том, что настало время быстро решить конфликт на Украине свидетельствует об элементах лицемерия в позиции США по украинскому кризису. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Здесь есть элементы лицемерия. Если Белый дом хочет прекращения конфликта, они могут прекратить его в течение недели. Перестаньте снабжать Украину разведданными, полетными заданиями для их беспилотников и ракет. Перестаньте поставлять в Европу оружие, которое идет на Украину. В этом варианте украинцы счастливы, то есть они получают, по сути, бесплатное оружие, за которое никогда не расплатятся европейскими странами. Я думаю, что, к сожалению, веры особой нет этим заявлениям», — сказал сенатор.

Вашингтон считает, что настало время положить конец конфликту на Украине. Об этом, ссылаясь на сотрудника Белого дома, сообщает телеканал CNN.

По словам собеседника телеканала, теперь самое время, чтобы закончить украинский конфликт. Чиновник пояснил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским процесс мирного урегулирования между Москвой и Киевом.

23 июля глава МИД России Сергей Лавров встретился с государственным секретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле. По итогам разговора обе стороны подтвердили готовность продолжать переговорный процесс по Украине, при этом Рубио заявил о необходимости разработки новых подходов к этому диалогу. В Кремле выразили надежду, что очные контакты представителей России и США продолжатся в ближайшее время. Готовы ли Штаты вернуться к переговорам по украинскому вопросу на самом деле и какие новые подходы они могут предложить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова призвала США внести ясность в ситуацию с договоренностями в Анкоридже.