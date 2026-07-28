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Политика

WSJ узнала о настрое Трампа касательно мирной сделки по Украине

WSJ: Трамп оптимистично настроен касательно урегулирования конфликта на Украине
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен касательно урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванное официальное лицо из Белого дома.

«Трамп оптимистичен насчет того, что мирная сделка может быть достигнута», — сказал собеседник издания.

По его словам, американский лидер и его команда настроены на то, чтобы сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине.

До этого Трамп допустил, что российско-украинский конфликт будет урегулирован до окончания его полномочий в январе 2029 года. По его словам, президент РФ Владимир Путин готов заключить мирное соглашение.

26 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о дуализме в позиции Трампа по Украине: Вашингтон поставляет Киеву оружие и в то же время заявляет о готовности способствовать мирным переговорам. Представитель Кремля добавил, что реакция России на возможные новые предложения и формулы США по разрешению конфликта будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам страны.

Ранее Трамп назвал «сложными личностями» Путина и Зеленского.

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