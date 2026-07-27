Пашинян попросил Путина решить вопрос с экспортом армянских товаров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента РФ Владимира Путина решить проблему с ограничением на экспорт армянских товаров в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе армянского премьера.
«Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе», — говорится в сообщении.
Сообщается, что Пашинян попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем.
27 июля Пашинян созвонился с Путиным. Звонок состоялся по инициативе армянской стороны.
По данным пресс-службы правительства Армении, собеседники затронули проблемы, возникшие в экономических отношениях. Отмечается, что Пашинян указал, что ограничения на экспорт армянских товаров на рынок РФ противоречат армяно-российским договоренностям и нормам ЕАЭС, и попросил Путина принять меры для урегулирования этих проблем.
Ранее Пашинян сравнил Армению с птицей, которая бьется о стекло.