Пашинян попросил Путина решить вопрос с экспортом армянских товаров

Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом армянских товаров в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента РФ Владимира Путина решить проблему с ограничением на экспорт армянских товаров в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе армянского премьера.

«Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Пашинян попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем.

27 июля Пашинян созвонился с Путиным. Звонок состоялся по инициативе армянской стороны.

По данным пресс-службы правительства Армении, собеседники затронули проблемы, возникшие в экономических отношениях. Отмечается, что Пашинян указал, что ограничения на экспорт армянских товаров на рынок РФ противоречат армяно-российским договоренностям и нормам ЕАЭС, и попросил Путина принять меры для урегулирования этих проблем.

Ранее Пашинян сравнил Армению с птицей, которая бьется о стекло.