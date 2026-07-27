Кремль раскрыл, по инициативе какой стороны состоялся разговор Путина и Пашиняна

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Николы Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подтвердил приверженность Совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, принятому на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане 29 мая 2026 года, по поводу действий Армении по вступлению в Евросоюз.

«Была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс», — отмечается в публикации.

По данным пресс-службы правительства Армении, собеседники затронули проблемы, возникшие в экономических отношениях. Отмечается, что Пашинян указал, что ограничения на экспорт армянских товаров на рынок РФ противоречат армяно-российским договоренностям и нормам ЕАЭС, и попросил Путина принять меры для урегулирования этих проблем.

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла на фоне стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию. В Кремле предупредили Армению, что не получится одновременно находиться в составе ЕАЭС и быть членом Евросоюза.

Ранее Песков предупредил о том, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.