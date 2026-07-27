Песков: РФ слишком велика, чтобы ориентироваться только на Запад или Восток

Россия никогда не имела курса на западных партнеров, страна слишком велика, чтобы игнорировать другие части света. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов», пишет ТАСС.

«У нас никогда не было курса на западных партнеров. Мы настолько большая страна, что мы не можем не жить и на Западе, и на Востоке, и на Юге, и на Севере», — сказал он.

Песков добавил, что Россия всегда будет жить «в четырех этих азимутах».

Песков также заявил, что происходящий кризис является идеальным для российского общества, так как сплотил его, сделал сильнее. По его словам, данный кризис помогает технологическому и информационному суверенитету. Вне зависимости от политических соображений граждан и «так далее», они объединились вокруг России. Песков назвал это уникальной способностью российского общества.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что поворот РФ на Восток был естественным и аккуратным. Глава государства при этом не связал происходящее с событиями на Украине, отметив, что Москва стала уделять взаимодействию с Востоком больше внимания с 2000-х годов.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не совершает «поворот на Восток».