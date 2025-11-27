Путин назвал поворот России на Восток естественным и аккуратным

Путин: поворот России на Восток был естественным и аккуратным

Поворот России на Восток был естественным и аккуратным. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич.

«Это естественный был поворот. Аккуратно, мы никуда не спешили, мы просто видели — просто больше начали покупать наших товаров, и мы стали больше продавать», — отметил глава государства.

По словам Путина, разворот РФ на Восток не связан с событиями на Украине. Москва стала уделять этой стороне взаимодействия больше внимания с 2000-х годов.

Кроме того, экономика стран Востока и большого Юга, подчеркнул президент, развивается большими темпами, чем экономика Запада.

Также Путин сообщил, что Россия не станет делать что-либо в ущерб надежным партнерам из стран СНГ и ЕАЭС на своем рынке, если европейские государства захотят возобновить сотрудничество.

25 октября министр энергетики Сергей Цивилев рассказал о переориентации РФ экспорта газа, нефти и угля с Запада на Юг и Восток.

Ранее Путин заявил о намерении России углубить связи со странами Центральной Азии.