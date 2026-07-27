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Политика

В Кремле назвали идеальным нынешний кризис

Песков: происходящий кризис идеален, он сплотил общество и сделал его сильнее
Сергей Гунеев/РИА Новости

Происходящий кризис является идеальным для российского общества, так как сплотил его, сделал сильнее. Об этом на форуме «Территория смыслов» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что именно кризис помогает технологическому и информационному суверенитету.

«Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией», — сказал представитель Кремля.

По его словам, вне зависимости от политических соображений граждан и «так далее», они объединились вокруг России. Песков назвал это уникальной способностью российского общества.

«Это в том числе и благодаря вот этим обстоятельствам, которые создали тот самый шторм, который нас сделал сильнее», — добавил он.

26 июля президент России Владимир Путин заявил в ходе общения с моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота РФ, что сознание российского народа должно быть пропитано важностью служения Родине.

Ранее Песков сказал, что Россия будет идти до победы.

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