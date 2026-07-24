Песков заявил, что Россия будет идти до победы

Песков: РФ будет идти до победы в отсутствии мирных перспектив по Украине

Россия намерена идти до полной победы в условиях отсутствия перспектив мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что Россия продолжает достигать своих целей военными средствами, но мирное урегулирование остается предпочтительным.

«В условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы», — сказал представитель Кремля.

До этого лава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле. По итогам разговора обе стороны подтвердили готовность продолжать переговорный процесс по Украине, при этом Рубио заявил о необходимости разработки новых подходов к этому диалогу. В Кремле выразили надежду, что очные контакты представителей России и США продолжатся в ближайшее время. Готовы ли Штаты вернуться к переговорам по украинскому вопросу на самом деле и какие новые подходы они могут предложить — в материале «Газеты.Ru».

До этого в Совфеде осудили идеи переговоров с Киевом без достижения целей СВО.