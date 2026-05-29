На севере Румынии упал большой беспилотник

Europa FM: в румынском уезде Марамуреш обнаружили беспилотник
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружили в уезде Марамуреш на севере Румынии. Об этом в эфире радиостанции Europa FM сообщил мэр коммуны Бэсешть Йоан Кэлэуз.

По его словам, дрон упал в сельскохозяйственных угодьях. Его нашел один из местных жителей.

«Это довольно большой беспилотник. Мы сразу же вызвали полицию. Приехали специалисты, чтобы разобраться, в чем дело», — рассказал Кэлэуз.

Он допустил, что БПЛА мог использоваться в военных целях.

Как заявили в правоохранительных органах, беспилотник не был оснащен боевой частью и не нес взрывного устройства. На нем установлена только видеокамера, поэтому предполагается, что это разведывательный дрон.

На фоне случившегося возбудили уголовное дело. В данный момент специалисты устанавливают в том числе принадлежность летательного аппарата.

В ночь на 20 мая дрон врезался в жилой дом в румынском городе Галац. В результате на 10-м этаже начался пожар, пострадали два человека. Официальная информация о том, кому принадлежал БПЛА, пока не поступала. Несмотря на это, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже обвинила в произошедшем Россию.

Ранее в Европе назвали попадание БПЛА в жилой дом в Румынии «эскалацией, которую нельзя терпеть».

 
