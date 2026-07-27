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Политика

На Украине анонсировали «большую дипломатическую перезагрузку»

Глава института Шлинчак: на следующей неделе Украина массово сменит послов
Gleb Garanich/Reuters

Украина на следующей неделе проведет массовую замену послов. Об этом заявил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На следующей неделе ожидаем большую дипломатическую перезагрузку. Знаю уже как минимум о 12 человек, которые в списке назначения», — написал глава института.

Шлинчак добавил, что правительство Украины планирует назначить послов в страны, где сейчас есть только временные поверенные. При этом некоторые посольства останутся без руководства, поскольку дипломатов отзовут, а новых еще не назначат, отметил председатель правления.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему премьер-министру страны Юлии Свириденко должность посла Киева в США. По информации издания «Страна.ua», на эту должность также рассматривался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Ранее Зеленскому предрекли свержение при одном кадровом решении.

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