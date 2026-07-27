Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Володин рассказал о диалоге парламентариев России и США

Володин заявил, что диалог парламентариев России и США идет
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Диалог парламентариев России и США идет. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

Также он призвал не забегать вперед в вопросе результативности контактов парламентариев двух стран.

«Действительно, диалог идет, но об этом мы скажем ровно в то время, когда будем что-то обсуждать», — заявил Володин.

25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Соединенных Штатов по-прежнему индексируются на урегулирование украинского конфликта, в них нет каких-либо подвижек. По его словам, двусторонние отношения по-прежнему завязаны на урегулирование ситуации на Украине и «пока ничего другого нет».

3 июня первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Светлана Журова заявила, что конгрессмены США могут посетить Россию после выборов в конгресс в ноябре.

Ранее в США назвали причину проблем в отношениях с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!