Володин рассказал о диалоге парламентариев России и США

Володин заявил, что диалог парламентариев России и США идет

Диалог парламентариев России и США идет. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

Также он призвал не забегать вперед в вопросе результативности контактов парламентариев двух стран.

«Действительно, диалог идет, но об этом мы скажем ровно в то время, когда будем что-то обсуждать», — заявил Володин.

25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Соединенных Штатов по-прежнему индексируются на урегулирование украинского конфликта, в них нет каких-либо подвижек. По его словам, двусторонние отношения по-прежнему завязаны на урегулирование ситуации на Украине и «пока ничего другого нет».

3 июня первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Светлана Журова заявила, что конгрессмены США могут посетить Россию после выборов в конгресс в ноябре.

Ранее в США назвали причину проблем в отношениях с Россией.