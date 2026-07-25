Песков заявил об отсутствии динамики в отношениях РФ и США из-за Украины

Песков: отношения РФ и США индексируются на урегулирование украинского конфликта

Отношения России и США по-прежнему индексируются на урегулирование украинского конфликта, в них нет каких-либо подвижек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Известия».

«В двустороннем плане никаких подвижек нет, в плане двусторонних отношений», — сказал он.

По его словам, двусторонние отношения по-прежнему завязаны на урегулирование ситуации на Украине и «пока ничего другого нет».

23 июля в Маниле состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе встречи, которая продлилась 35 минут, Лавров довел до Рубио реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейших поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики европейских стран.

По словам Лаврова, если Вашингтон разделяет оценки европейских лидеров и Украины, которые «похоронили анкориджские договоренности», то Россия добьется своих целей при всех обстоятельствах.

Ранее Рубио назвал страну, способную завершить конфликт на Украине.