Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Песков заявил об отсутствии динамики в отношениях РФ и США из-за Украины

Песков: отношения РФ и США индексируются на урегулирование украинского конфликта
Roman Naumov/Global Look Press

Отношения России и США по-прежнему индексируются на урегулирование украинского конфликта, в них нет каких-либо подвижек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Известия».

«В двустороннем плане никаких подвижек нет, в плане двусторонних отношений», — сказал он.

По его словам, двусторонние отношения по-прежнему завязаны на урегулирование ситуации на Украине и «пока ничего другого нет».

23 июля в Маниле состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе встречи, которая продлилась 35 минут, Лавров довел до Рубио реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейших поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики европейских стран.

По словам Лаврова, если Вашингтон разделяет оценки европейских лидеров и Украины, которые «похоронили анкориджские договоренности», то Россия добьется своих целей при всех обстоятельствах.

Ранее Рубио назвал страну, способную завершить конфликт на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!