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Политика

Стало известно о планах конгрессменов США посетить Россию

Журова: конгрессмены могут приехать в Россию после ноябрьских выборов в США
Patrick Semansky/AP

Конгрессмены США могут посетить Россию после выборов в конгресс в ноябре. Об этом заявила первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Светлана Журова в разговоре с ТАСС.

«Хотелось бы, чтобы это было летом, если это все-таки возможно. Допускаю, что состоится после их выборов», — рассказала парламентарий на полях Петербургского международного экономического форума.

Она добавила, что американским конгрессменам необходимо выбрать полноценную команду для поездки в Россию.

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что с высокой долей вероятности демократам удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах, что создаст серьезные проблемы для действующего президента США.

В апреле журналист пула Белого Дома Саймон Атеба написал, что Трампу могут в скором времени объявить импичмент. По его мнению, Трамп «застрял в бесконечной войне с Ираном», а перемирие между Вашингтоном и Тегераном было ложью. Обозреватель считает, что люди «верят словам больше, чем человеческой природе и истории», однако в итоге все заканчивается «одинаково».

Ранее сообщалось, что Белый дом готовится к возможному поражению на промежуточных выборах.

 
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