На Украине перезахоронили останки пособников нацистов из дивизии СС «Галичина»

На Украине с почестями перезахоронили останки двух пособников нацистов из дивизии СС «Галичина». Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) местный мемориально-поисковый центр.

По данным центра, церемония прошла в селе Галицком Львовской области. Останки Михаила Вовчука и Ивана Пендиковского, уничтоженных советскими войсками в июле 1944 года, были найдены в ходе поисковых работ. В сообщении отмечается, что перезахоронение осуществили специалисты центра «Судьба».

Село Червоное в Золочевском районе Львовской области было переименовано в Галицкое в сентябре 2024 года в рамках законов о декоммунизации и деколонизации.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета 1944 года, когда Красная Армия разгромила ее у города Броды. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая. Решением Нюрнбергского трибунала войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», признаны преступной организацией.

В 2021 году в центре Киева националисты провели «Марш вышиванок», посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина». До этого шествия проводились во Львове.

При этом в мае 2020 года киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской. Однако спустя два года Верховный суд Украины отменил это решение.

25 мая на Украине состоялась церемония перезахоронения второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Андрея Мельника и его супруги. Их могилы перенесли на Национальное военное мемориальное кладбище.

Ранее в Польше раскритиковали марш нацистов во Львове.