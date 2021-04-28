В Киеве впервые прошло шествие в честь дивизии СС «Галичина»

Впервые в центре Киева украинские националисты проводят «Марш вышиванок», посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что до этого шествия проводились во Львове. Как пишет агентство, в центре Киева около метро «Арсенальная» собрались примерно сто человек с флагами различных националистических организаций. Колонна двинулась в сторону Майдана Незалежности (площади Независимости), где шествие должно закончиться. Участники марша выкрикивают националистические речевки, перед колонной едет автомобиль, из которого звучит украинская музыка. Рядом с колонной идут полицейские, уточняется на сайте агентства.

По словам одного из участников, аббревиатура «СС» в названии нацистского пехотного подразделения не имеет никакого отношения к военизированным формированиями гитлеровской Германии и означает «Стрельцы Сечи». Он также объяснил корреспонденту агентства, что солдаты эсэсовской дивизии, набранной из украинских добровольцев, боролись «с коммунистическим и сталинским режимом».

Ранее киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.