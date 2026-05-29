Экс-президент Польши раскритиковал Зеленского за перезахоронение лидера ОУН

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского из-за перезахоронения второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника. Политик прокомментировал произошедшее на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам экс-главы государства, он решил отказаться от поддержки Зеленского и «снять украинский флаг с груди».

«Зеленский, награждая бандитов из УПА (Украинской повстанческой армии — вооруженного ответвления ОУН, организация запрещена в России — «Газета.Ru»), оскорбил меня и всех наших <...> соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. <...> Зеленскому я отказываю в поддержке», — написал Валенса.

При этом он добавил, что намерен и дальше помогать украинскому народу.

25 мая на Украине состоялась церемония перезахоронения Мельника и его супруги. Их могилы перенесли на Национальное военное мемориальное кладбище. На мероприятии присутствовали глава государства, а также спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Действия Киева не остались незамеченными Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что подобные проявления неонацизма со стороны Украины очень опасны для Европы.

Ранее в Израиле отреагировали на перезахоронение Мельника на Украине.