В Польше раскритиковали марш нацистов во Львове

Польский Институт национальной памяти обеспокоен проведением 2 мая во Львове марша бандеровцев по случаю 83-й годовщины образования дивизии СС «Галичина». Об этом говорится в заявлении института в X.

«В сложной истории польско-украинских отношений, включающей память о Волынской резне, любые формы прославления подобных формирований подрывают принципы честной исторической памяти и диалога», — отмечается в публикации.

Во время Великой Отечественной войны (ВОВ) «Организации украинских националистов» (организация запрещена в России) сотрудничали с нацистской Германией и сражались против СССР. В 1943 году из украинских националистов была сформирована дивизия СС «Галичина», которая была причастна к карательным операциям и массовому уничтожению мирных граждан. В этот же период националисты с территории Украины начали акцию по уничтожению поляков на территории Волыни. В итоге проведения такой операции на территории Польши за период с февраля по июль 1943 года не выжили около 100 тысяч человек. В основном среди них были женщины, старики и дети. Польский парламент признал эти события геноцидом в 2016 году, а в 2025 году в Польше 11 июля стал государственным памятным днем.

