Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Людмилу Зиновьев, которая защищает интересы главы издательства «Сакцент плюс» Натальи Мясниковой.

Ранее Мясникова подала иск против директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича. Она попросила суд обязать сотрудников данного института перестать отрицать то, что символика этой дивизии является нацистской.

Как известно, такое военное формирование было создано нацистами во Львове в 1943 году. После событий «евромайдана» на Украине дивизию стали активно прославлять. Среди прочих, в этом участвовал и государственный Институт национальной памяти, который фактически легализовал символику дивизии. При этом в институте заявляли, что на нее не распространяется закон о запрете коммунистической и нацистской символики.

«Суд удовлетворил требования частично и признал действия института неправомерными и обязал его удержаться от распространения вывода о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войска СС «Галичина» не является символикой национал-социалистического режима», — сказала Зиновьева.