Иран заявил, что не оставит без ответа удар ВСУ по судну в Каспийском море

Никзад: Иран ответит на атаку ВСУ на торговое судно в Каспийском море

Иран не оставит без ответа украинский удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Никзад, передает Fars News.

«Любая точка, откуда совершается агрессия против нашей страны и нашей территории, безусловно, станет законной целью наших вооруженных сил, и недальновидные действия правительства Украины не останутся без ответа», — сказал он.

Судно было атаковано рано утром в субботу, в результате нее пострадали несколько моряков.

Министерство иностранных дел Ирана назвало атаку нарушением статьи 2(4) Устава Организации Объединенных Наций и «актом агрессии», который может привести к эскалации. После этого в МИД республики был вызван временный поверенный в делах Украины в Тегеране, где ему официально выразили решительный протест и сообщили, что Иран не оставит без ответа ни одно нападение на своих граждан.

Ранее США сделали предупреждение Украине из-за атак в Черном море.