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Политика

Песков анонсировал важный телефонный разговор Путина

Песков: Путин проведет важный телефонный разговор, но не с Трампом
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин сегодня проведет важный международный телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что это не будет беседа с президентом США Дональдом Трампом, но подчеркнул, что ожидается «тоже важный» разговор.

До этого глава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле. По итогам разговора обе стороны подтвердили готовность продолжать переговорный процесс по Украине, при этом Рубио заявил о необходимости разработки новых подходов к этому диалогу. В Кремле выразили надежду, что очные контакты представителей России и США продолжатся в ближайшее время. Готовы ли Штаты вернуться к переговорам по украинскому вопросу на самом деле и какие новые подходы они могут предложить — в материале «Газеты.Ru».

В начале июля Путин провел с Трампом телефонный разговор. В ходе беседы было обозначено, что Киев и Европа рассчитывают на затягивание и дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Москва акцентировала внимание на политико-дипломатическом урегулировании конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом «реальную перспективу» окончания военных действий на Украине.

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