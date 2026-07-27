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Политика

В России допустили ракетный удар Ирана по Украине

Аналитик Кнутов: у Ирана есть полное право считать, что Украина напала на него
Vahid Salemi/AP

У Тегерана после украинской атаки на иранское торговое судно в Каспийском море есть все основания считать действия Киева нападением с точки зрения международного права. В связи с этим не исключен ракетный удар Ирана по Украине. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«У Ирана есть все основания считать, что это нападение с точки зрения международного права. Это так и есть. Мы все-таки взвешенно относимся к ответным шагам в силу того, что мы все равно считаем Украину братским народом. У Ирана таких обязательств нет... Иранские ракеты могут долететь даже до Британских островов, не только до Украины. Я не удивлюсь, если какая-то из ракет упадет в Киеве в районе Банковой. Это будет очень хорошим предупреждением Зеленскому», — отметил он.

До этого Зеленский заявил, что иранцы и северокорейцы уже напали на Украину. 

При этом 25 июля министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали его торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту несовместимые с жизнью травмы получил один моряк, еще один член экипажа был ранен. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий.

Ранее Арагчи позвонил Лаврову после удара Украины по иранскому судну.

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